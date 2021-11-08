Там кажуть, що печатки та підпис лікаря на нібито довідці про вакцинацію від клініки підроблено.

Майже через тиждень після виходу скандального сюжету щодо купівлі підробних COVID-сертифікатів у клініці "Добробут" пояснили свою позицію щодо інциденту. Там стверджують, що не мають стосунку до фейкового сертифіката, який показали журналісти.

"Медична мережа "Добробут" не має жодного стосунку до підробленого COVID-сертифіката, який журналісти телеканалу LIVE продемонстрували 2 листопада у прямому ефірі. Внутрішнє розслідування показало, що печатки та підпис лікаря на нібито довідці про вакцинацію від клініки підроблено. Запис в електронній системі охорони здоров'я про подібне щеплення відсутній", - йдеться в офіційному зверненні клініки.

Представники "Добробуту" стверджують, що журналісти не звернулися до клініки по коментар під час підготовки програми та допустили "некоректну форму подачі матеріалу, внаслідок чого діловій репутації компанії та її співробітників завдано шкоди".

Читайте такожУ НСЗУ пояснили, що робити, якщо не підтягується сертифікат про вакцинацію після зміни прізвищаКлініка наполягає на вибаченнях з боку телеканалу та донесенні своєї позиції. Там також вважають, що могли стати жертвою недобросовісної конкуренції.

Як повідомляв УНІАН, журналісти проекту "Діалог з країною" заявили, що вони купили підробний COVID-сертифікат від столичної клініки "Добробут".

Ведучий Олександр Преподобний повідомив директору департаменту комунікацій МВС України Артему Шевченко, що команда проекту провела журналістське розслідування та замовила сертифікат про вакцинацію проти COVID-19. За його словами, журналісти заплатили за нього 2 тисячі гривень. Сертифікат має всі вологі печатки та підписи лікарів.

Записатися на справжню вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію можна дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Віолетта Орлова