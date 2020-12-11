За словами Геращенка, він перебуває на самоізоляції й переносить COVID-19 у легкій формі.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко інфікувався коронавірусом.

Про це Геращенко сказав 10 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", пише ТСН.

"Що стосується самої епідемії - вона дуже небезпечна. Я це знаю по собі. Я третій день перебуваю на самоізоляції, у мене теж діагноз коронавірус. Заразилася моя 4-річна донька. Це дуже небезпечна хвороба, якою може заразитися кожен у найбільш незвичному місці. Ви не знаєте, де ви її можете підхопити. Я його (коронавірус, - ред.) переношу в легкій формі і члени моєї сім'ї також", - сказав заступник міністра.

Коронавірус в Україні: новини

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В Україні станом на ранок 10 грудня за минулу добу підтвердили 13 371 новий випадок зараження коронавірусом, зафіксовано 266 летальних випадків. При цьому в країні продовжує зберігатися позитивна динаміка поширення COVID-19 - одужали за вчора 13 903 пацієнти.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) і Харківській (719) областях.

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Автор: УНІАН