Наразі в лікарнях Києва близько 200 коронавірусних хворих перебувають в інтенсивній терапії. Близько трьох десятків — під'єднані до апаратів ШВЛ. За словами лікарів, пацієнтів із тяжким перебігом хвороби стає все більше, є випадки загибелі декількох членів однієї родини.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН. За словами лікаря-анастезіолога 9-ї міської лікарні столиці Володимира Лиходієвського, порівняно з минулим місяцем, випадки важких форм COVID-19, які доходять до реанімації, молодшають.
"Сьогодні вночі у нас померла жінка з важкою формою COVID-19. У цієї жінки три дні тому померла донька 36 років, яка хворіла на коронавірус", — розповідає Альона Хомякова, завідувачка відділення анастезіології та інтенсивної терапії інфекційних хворих.
Лікарі говорять, що стає важче. Попри те, що теоретично можна було б звикнути до COVID-19, до пандемії звикнути не можна. Стає важче і фізично, й емоційно, оскільки немає змоги розслабитися і дуже важко втрачати пацієнтів.
"Хворі стали важчими і їх більшає. Немає жодного спочинку. Тільки-но ліжко звільняється, його одразу ж займають", — говорить один з лікарів.
Те, що допомагає лікарям — це коли вдається пацієнтів врятувати, особливо тих, хто був важким, на ШВЛ.
Пацієнти, які вже мають змогу говорити, зізнаються - не мають жодного бажання сумніватися в існуванні COVID-19 як хвороби.
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