Станом на ранок 21 грудня в Україні виявили 970 993 випадки коронавірусу.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати і в Україні, в тому числі.

Коронавірус у світі: статистика

Читайте такожЛікар розповіла, чи захищають гарячий чай та алкоголь від коронавірусуЗ початку пандемії у світі COVID-19 захворіли 76 млн 836 тис. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США).

Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 693 тис. 447 осіб, одужали - 43 млн 308 тис. 101.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, де зареєстровано понад 17,8 млн хворих, Індія (10 млн), Бразилія (7,2 млн), Росія (2,8 млн) і Франція (2,5 млн).

Коронавірус в Україні: актуальні дані

В Україні за добу зафіксували 6545 нових випадків захворювання COVID-19.

Станом на ранок понеділка, 21 грудня, офіційно підтверджено 970 993 випадки коронавірусної інфекції, при цьому 586 268 українців одужали, 16 665 - померли.

Коронавірус у Києві: статистика

Станом на ранок 21 грудня в Києві зафіксовано 673 нових випадки коронавірусу на добу. Всього в Києві підтверджено 101 123 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

З початку епідемії в Києві видужали 32 739 осіб (564 за добу), померли 1 723 осіб (10 за добу).

Карантин в Україні: що відомо

З 19 грудня, в Україні діятиме оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року. В рамках цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати в режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої".

Коронавірус в Україні та світі: останні новини на 21 грудня

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Автор: УНІАН