Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 продовжує зростати і в Україні, в тому числі.
Коронавірус у світі: статистика
Читайте такожЛікар розповіла, чи захищають гарячий чай та алкоголь від коронавірусуЗ початку пандемії у світі COVID-19 захворіли 76 млн 836 тис. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США).
Від ускладнень небезпечної недуги з початку пандемії померли 1 млн 693 тис. 447 осіб, одужали - 43 млн 308 тис. 101.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, де зареєстровано понад 17,8 млн хворих, Індія (10 млн), Бразилія (7,2 млн), Росія (2,8 млн) і Франція (2,5 млн).
Коронавірус в Україні: актуальні дані
В Україні за добу зафіксували 6545 нових випадків захворювання COVID-19.
Станом на ранок понеділка, 21 грудня, офіційно підтверджено 970 993 випадки коронавірусної інфекції, при цьому 586 268 українців одужали, 16 665 - померли.
Коронавірус у Києві: статистика
Станом на ранок 21 грудня в Києві зафіксовано 673 нових випадки коронавірусу на добу. Всього в Києві підтверджено 101 123 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
З початку епідемії в Києві видужали 32 739 осіб (564 за добу), померли 1 723 осіб (10 за добу).
Карантин в Україні: що відомо
З 19 грудня, в Україні діятиме оновлений карантин, який триватиме включно до 28 лютого 2021 року. В рамках цього карантину закладам культури, туризму та креативним індустріям доведеться працювати в режимі двох зон: спочатку "помаранчевої", далі "червоної" і потім знову "помаранчевої".
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