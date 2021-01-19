Сьогодні православний світ відзначає одне з двунадесятих свят - Водохреще.

Сьогодні православний світ відзначає Водохреще Господнє, однією з головних традицій якого є купання в ополонці. Наскільки це безпечно для здоров'я і кому не слід вдаватися до виконання подібного ритуалу - розповів лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський.

Про це повідомляє ТСН.uа.

За словами медика, якщо людина звикла до холодної води і регулярно обливається нею, то проблем на Водохреща у неї не виникне, навіть за наявності супутніх захворювань.

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"А люди, які не звикли до цього, не адаптовані, не треновані, і особливо якщо мають проблеми з серцево-судинною системою, для них це небезпечно", - говорить фахівець.

Чим загрожує пірнання в ополонку без підготовки

Він додав, що люди, які мають проблеми з серцем і судинами, можуть отримати в результаті різке підвищення або падіння артеріального тиску.

"Якихось таких заборон начебто немає, хочуть, нехай пірнають собі, застудитися можуть, але фатальних наслідків начебто не повинно бути, крім тих, у кого є проблеми з серцево-судинною системою. Просто це такий стресовий фактор і відчуття різкого холоду може привести до підвищення або різкого падіння артеріального тиску. Якщо людина має проблеми з коронарними судинами, то може наступити спазм судин і загроза нападу стенокардії, тобто такі моменти можуть бути", - зазначив лікар.

За словами Павла Сільковського, швидке занурення в ополонку не загрожує обмороженням.

"Якби людина залізла і просиділа хвилин 10 - це інша справа, а оскільки все практично триває хвилину, то там немає такого переохолодження", - говорить медик.

Підготовка до пірнання

"Просто психологічно людині легше, якщо вона перед цим хоча б обливається холодною водою. Від ранкового обливання водою є певні позитивні моменти, але разом з тим воно має ряд негативних моментів. Для якихось окремих людей воно може бути призначене, але в цілому, якщо всі 100% почнуть обливатися, то сказати, що від цього рівень здоров'я нації підніметься, не можемо", - додав лікар.

Хрещення Господнє - історія і традиції свята

19 січня Православна Церква відзначає велике двунадесяте свято - Водохреще Господнє і Богоявлення. У цей день Церква згадує хрещення Ісуса Христа в тридцятирічному віці в річці Йордан. Це свято також називають Богоявленням, оскільки на Ісуса в образі голуба зійшов Святий Дух, підтверджуючи, що це Син Божий.

У народному календарі Водохреще було одним з найважливіших свят з початку року. З цього дня закінчувалися Святки, і 19 січня вважався днем очищення. До свята ретельно мили хату і прибирали вдома, підмітали всі підлоги. Увечері християни відвідували церковну службу. До церкви несли воду на освячення. Вважалося, що після цього вода знаходить цілющі властивості, лікує хвороби і знімає гріхи. У церкві брали свічку і приносили додому. У день першого вигону худоби шматок свічки кріпили коням під гриву і між рогів корів, щоб захистити тварин від лісовика.

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Автор: УНІАН