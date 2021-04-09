Йдеться, зокрема, про лікарські засоби для надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті та при гострому інфаркті міокарда.

Міністерство охорони здоров'я пропонує розширити Національний перелік основних лікарських засобів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Садов'як.

"Міністерство охорони здоров'я підготувало проект постанови Кабінету міністрів України щодо розширення Національного переліку основних лікарських засобів", - зазначила вона.

Проект постанови наразі знаходиться на погодженні в центральних органах виконавчої влади, а опісля буде поданий на розгляд на засіданні уряду.

"Воно (розширення переліку - УНІАН), в першу чергу, обумовлене тим, що починаючи з другого кварталу цього року у вартість медичних послуг, що будуть сплачуватися Національною службою здоров'я України в межах програми медичних гарантій, будуть входити лікарські засоби, що раніше закуповувалися централізовано МОЗ, а також інші препарати, необхідні для якісних медичних послуг, відповідно до специфікації для медичних послуг", - пояснила Садов'як.

Так, до переліку пропонується включити ряд лікарських засобів, зокрема, для надання медичної допомоги новонародженим в складних неонатальних випадках, для лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах, для надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті, для надання меддопомоги при гострому інфаркті міокарда.

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Автор: Тетяна Поляковська