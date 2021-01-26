За словами міністра, щороку онкозахворювання стає причиною смерті близько 80 тис. наших громадян.

Міністерство охорони здоров’я планує з 1 квітня розширити перелік медичних послуг, які пацієнт з онкологією може отримати безкоштовно, включивши ще один пакет до Програми медгарантій - це лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих та дітей в амбулаторних стаціонарних умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу.

Читайте такожВ Інституті раку після реконструкції лабораторії можна буде робити операції з пересадки кісткового мозку - МОЗ

«Наразі на обліку в закладах охорони здоров’я України перебуває близько 1 млн пацієнтів з онкологічними захворюваннями. За даними Національного канцер-реєстру, щороку онкозахворювання стає причиною смерті близько 80 тис. наших громадян. Водночас у 2019 році 35% усіх випадків злоякісних новоутворень були виявлені на третій-четвертій стадії захворювання», - заявив він, додавши, що в Україні спостерігається дуже мало раннього виявлення онкозахворювань.

За словами міністра, якщо якомога раніше виявляти онкозахворювання, то в такому разі набагато кращим буде прогноз для такого пацієнта.

«Важлива складова надання якісної медичної допомоги - це повноцінне фінансування та реалістичні тарифи, які ґрунтуються на реальній вартості медичних послуг, в яку входять всі без виключення лікарські засоби, медичні вироби, які необхідні для лікування, щоб на цьому ніхто не економив і входить гідна заробітна плата медичних працівників, щоб вони могли дійсно якісно надавати цю медичну допомогу», - додав Степанов, зазначивши, що МОЗ рухається в цьому напрямі.

«Протягом 2020 року та 1-го кварталу 2021 року Програмою медичних гарантій передбачалося два пакети надання медичної допомоги хворим з онкологією…У 2-му та 4-му кварталі 2021 року планується додати та розширити перелік пакетів, які будуть застосовуватися. У нас нова Програма медичних гарантій почнеться з 1 квітня 2021 року», - заявив він.

Степанов зауважив, що в Програмі медичних гарантій раніше існувало два пакети для допомоги при онкозахворюваннях: хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах; радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей.

Також він додав, що МОЗ планує додати ще третій пакет - лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих та дітей в амбулаторних стаціонарних умовах.

«Це повністю новий пакет, він застосовується і буде введений, тому що там є відповідне специфічне лікування, яке потребує деталізації. Його краще ввести окремим пакетом, що ми плануємо зробити з 1 квітня цього року», - зауважив Степанов.

Лікування онкохворих в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Міністерство охорони здоров'я розширило перелік медпрепаратів для лікування онкохворих, що закуповуватимуть за бюджетні кошти.

Так, МОЗ цього місяця затвердило номенклатури лікарських засобів, що будуть централізовано закуповуватись у 2021 році для лікування онкохворих, взявши до уваги близько 30 пропозицій провідних українських онкологів та державних медичних експертів.

За словами міністра Степанова, до переліку існуючих 67 лікарських засобів додали 9 нових позицій. Це лікарські засоби другої та третьої лінії, які будуть використовуватись при лікуванні раку молочної залози, пацієнтів з раком крові, при мієломі та пухлині головного мозку.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров