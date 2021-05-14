Литва надасть Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу / фото REUTERS
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив про рішення литовського уряду виділити Україні 100 тис. вакцин від коронавірусу.
Про це він написав у Twitter.
Читайте такожУ МОЗ уточнили, хто саме з черги в "Дії" зможе вакцинуватися від "ковіду" найближчими вихідними
«Уряд Литви щойно підтвердив 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства. Починаючи з України – 100 тисяч вакцин, Грузії – 15 тисяч і Молдові – 11 тисяч», - заявив він.
За словами глави МЗС, це невеликий крок від Литви та він висловив сподівання, що «партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими».
Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.
В Україні станом на 14 травня від початку вакцинальної кампанії щеплено 918 тис. 164 людини.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- Стало відомо, скільки українців поскаржилися на побічні реакції після вакцинації
- В Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca – МОЗ
- В Україні за добу виявили ще понад 7,5 тисячі нових випадків COVID-19, найбільше - у Києві
- У МОЗ розповіли, скільки доз вакцини AstraZeneca зарезервовано для щеплення другою дозою у травні
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram