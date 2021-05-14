За словами глави МЗС Литви, загалом литовський уряд погодив виділення 200 тис. доз вакцин від коронавірусу країнам Східного партнерства.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив про рішення литовського уряду виділити Україні 100 тис. вакцин від коронавірусу.

Про це він написав у Twitter.

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«Уряд Литви щойно підтвердив 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства. Починаючи з України – 100 тисяч вакцин, Грузії – 15 тисяч і Молдові – 11 тисяч», - заявив він.

За словами глави МЗС, це невеликий крок від Литви та він висловив сподівання, що «партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими».

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

В Україні станом на 14 травня від початку вакцинальної кампанії щеплено 918 тис. 164 людини.

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Автор: Костянтин Гончаров