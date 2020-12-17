76% респондентів добре обізнані, що уряд прийняв рішення запровадити локдаун з 8 по 24 січня 2021 року, 20% - щось чули про це, 4% - не знають.

Більшість українців (56%) підтримують рішення уряду запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня, 41% - проти цього.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

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52% респондентів вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 45% - мають протилежну думку.

Водночас, опитування показало, що 76% респондентів добре обізнані, що уряд прийняв рішення запровадити жорсткий карантин (локдаун) з 8 по 24 січня 2021 року, 20% - щось чули про це, 4% - не знають.

Підтримують заборону мітингів, демонстрацій під час дії жорсткого карантину 63% опитаних, не підтримують - 35%.

Більше 70% схвально ставляться до закриття в рамках жорсткого карантину спортзалів, кінотеатрів, а також ресторанів і кафе (чверть виступають проти цього).

За закриття шкіл висловились 54% (43% - проти), дитсадків – 48% (47% - проти).

Найменше респондентів підтримують закриття продовольчих ринків (31% – за, 67% – проти), міжміського громадського транспорту (23% – за, 75% – проти) і громадського транспорту (18% – за, 80% – проти).

Як проводилося опитування

Опитування проводилось 12-14 грудня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Результати інших опитувань:

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Автор: Леся Лещенко