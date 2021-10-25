Кримська "влада" змушена докуповувати модульні холодильники, щоб зберігати померлих "в більш-менш належному стані".

Морги в окупованому Криму не справляються з навантаженням через зростання смертності від COVID-19.

Про це повідомляє російський Комерсант, посилаючись на дані так званого "т.в.о. міністра охорони здоров'я" регіону Костянтина Скорупського.

За його даними, кримська "влада" змушена докуповувати модульні холодильники, щоб зберігати померлих "в більш-менш належному стані".

"Через зростання смертності збільшується навантаження на всі відділення: як судово-медичної експертизи, так і патологоанатомічні. Зараз опрацьовується варіант придбання модульного холодильного обладнання, щоб розвантажити морги і щоб зберігати тіла померлих у більш-менш належному стані", - уточнив Скорупський.

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Ситуація з коронавірусом в окупованому Криму

З жовтня в окупованому Криму 23 рази поспіль оновлювався добовий коронавірусний антирекорд. За останню добу там виявили 655 нових хворих.

Всього з початку пандемії від коронавірусу там померли 2,9 тис. пацієнтів.

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Автор: Денис Прядко