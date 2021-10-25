Данілов озвучив власну думку.

До появи в світі коронавірусу, який вже забрав життя понад 64 тисяч українців, має відношення людина. Так вважає секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Моя думка - за цим стоїть людина. Хтось вважає, що за цим стоїть кажан", - сказав він.

За оцінками Данілова, які також озвучують багато дослідників, пандемія повинна закінчитися до наступного літа.

"Є питання, які штами будуть з'являтися, і як це все буде відбуватися", - додав він.

Походження коронавірусу

У березні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оприлюднила свою доповідь про походження COVID-19 за підсумками поїздки експертів організації в Ухань.

З доповіді випливає, що місія не змогла встановити джерело коронавірусу. Найбільш вірогідною версією називається передача вірусу від кажанів через проміжну тварина.

У ВООЗ рекомендують продовжити дослідження, щоб встановити коло потенційних тварин - господарів коронавірусу і посередників, через які їм заразилися люди.

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрйесус повідомив, що буде продовжено розслідування гіпотези, що вірус поширився в результаті лабораторного витоку.

Автор: Юрій Годован