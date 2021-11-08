Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

В Україні минулої доби, 7 листопада, виявили 13 068 нових випадків коронавірусу. Зокрема захворіли 790 дітей та 145 медпрацівників. Від ускладнень померли 473 людини, а 8 200 — одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим COVID-19 3 532 людей.

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Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 558), Харківській (1 179) та Дніпропетровській (1 032) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 088 501 випадок COVID-19. З них 72 557 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 520 956 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 63 858 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 29 497, методом ІФА — 6 547. Також зробили 27 814 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 14,8 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що варто знати

Майже 8 млн українців вже повністю імунізовані від коронавірусної хвороби.

Як у Facebook інформує Міністерство охорони здоров’я, за перший тиждень листопада в Україні було зроблено понад 1,6 млн щеплень від COVID-19.

Вчора 85 тис. 083 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 51 тис. 603 осіб, повністю імунізовані - 33 тис. 480 людей..

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 11 млн 406 тис. 282 людини, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 7 млн 938 тис. 053 осіб.

Загалом з початку кампанії з вакцинації в Україні зроблено 19 млн 344 тис. 335 щеплень.

93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, наголосили у МОЗ.

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва