У однієї дитини підтвердили коронавірус.

У Хмельницькому навчально-виховне об'єднання №1 (школа-дитячий садок) перейшло з 9 вересня на дистанційний формат. Тепер учні початкової школи та дошкільного підрозділу будуть навчатися вдома. Це сталося через підозру на отруєння у дітей.

Як повідомляє Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради на офіційному сайті, до лікарні потрапили п'ятеро дітей.

Медики вважають, що в учнів НВО №1 підозра на харчову токсикоінфекцію та гострий гастроентероколіт неясної етіології. Окрім цього, в однієї дитини підтвердили коронавірус.

"З метою ліквідації спалаху та стабілізації епідеміологічної ситуації, до отримання результатів лабораторних досліджень роботу харчоблоку НВО №1 буде призупинено. Освітній процес з 09.09.2021 р. у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання", - повідомляють у Департаменті.

Через підозру на отруєння дітей поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ситуації.

Читайте такожВодія, який збив сім'ю з дитиною на Хортиці, не змогли взяти під вартуДержпродспоживслужба вже почала перевірки. Спеціалісті відібрали на лабораторні дослідження зразки питної води, продуктів та готових страв. Також були взяті змиви з посуду та інвентарю, з холодильників і техніки у харчоблоці.

11 осіб, які працюють у харчоблоці, лабораторно обстежили на наявність кишкової групи інфекцій та стафілокок. Про стан дітей у Департаменті поки що не повідомляють.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Вінницькій області отруїлися п'ятеро дітей, дві сестрички померли. Поліція вже з'ясувала можливу причину трагедії.

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Автор: Поліна Кузенко