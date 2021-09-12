Серед госпіталізованих є 14 дітей, зазначили у ДСНС.

У лікарні залишаються ще 15 осіб, постраждалих від ймовірного отруєння у школі Хмельницького.

Як повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуації, станом на 7:00 12 вересня в інфекційній лікарні Хмельницького з попереднім діагнозом "ротавірусна інфекція" залишаються 15 осіб, з них 14 дітей.

Стан їхнього здоров'я лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, наразі ще 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, Хмельницьке навчально-виховне об'єднання №1, де ймовірно отруїлися діти, з 9 вересня перевели на дистанційне навчання.

Госпіталізація школярів розпочалася з 7 вересня. Попередній діагноз – "харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт".

Станом на 10:00 10 вересня за медичною допомогою звернулися 92 людини, в тому числі 91 дитина та одна доросла особа.

За фактом ймовірного отруєння дітей у школі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням).

Максимальне покарання за таке правопорушення – позбавлення волі на термін до трьох років.

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Автор: Антоніна Доломанжи