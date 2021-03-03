В Івано-Франківську для хворих на COVID-19 планують розгорнути 50 ліжок в обласному клінічному кардіологічному центрі.
Читайте такожУ МОЗ пояснили, чому місцева влада не може самовільно послаблювати карантинПро це у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. «Вчора вдалося домовитися, що на базі кардіоцентру відкриваємо додаткові ліжка. Надіюсь, що сьогодні буде дотримано цю обіцянку, і ми зможемо біля Центральної клінічної лікарні розгорнути додаткових 50 місць, а при потребі – ще 50 місць», - розповів він.
Він додав, що таке рішення було узгоджене в ході гострої дискусії з представниками Івано-Франківської облдержадміністрації.
За інформацією Марцінківа, наразі в стаціонарах лікарень Івано-Франківська з коронавірусом або підозрою на цю хворобу перебувають 593 особи, міських жителів – 485, іногородніх – 108.
Коронавірус в Івано-Франківській області
- 2 березня керівник Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міськради Марія Бойко заявила, що лікарні міста переповнені хворими на COVID-19, пацієнтів розміщують у коридорах.
- За останню добу в Івано-Франківській області зареєстровано 640 підтверджених випадків COVID-19.
- Наразі регіон перебуває у «червоній» зоні епідемічної небезпеки за рівнем поширення коронавірусу.
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