В стаціонарах лікарень Івано-Франківська з коронавірусом або підозрою на цю хворобу перебувають 593 особи, міських жителів – 485, іногородніх – 108.

В Івано-Франківську для хворих на COVID-19 планують розгорнути 50 ліжок в обласному клінічному кардіологічному центрі.

Читайте такожУ МОЗ пояснили, чому місцева влада не може самовільно послаблювати карантинПро це у Facebook повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. «Вчора вдалося домовитися, що на базі кардіоцентру відкриваємо додаткові ліжка. Надіюсь, що сьогодні буде дотримано цю обіцянку, і ми зможемо біля Центральної клінічної лікарні розгорнути додаткових 50 місць, а при потребі – ще 50 місць», - розповів він.

Він додав, що таке рішення було узгоджене в ході гострої дискусії з представниками Івано-Франківської облдержадміністрації.

За інформацією Марцінківа, наразі в стаціонарах лікарень Івано-Франківська з коронавірусом або підозрою на цю хворобу перебувають 593 особи, міських жителів – 485, іногородніх – 108.

Коронавірус в Івано-Франківській області

2 березня керівник Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міськради Марія Бойко заявила, що лікарні міста переповнені хворими на COVID-19, пацієнтів розміщують у коридорах.

За останню добу в Івано-Франківській області зареєстровано 640 підтверджених випадків COVID-19.

Наразі регіон перебуває у «червоній» зоні епідемічної небезпеки за рівнем поширення коронавірусу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська