З суботи на неділю очікується літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna.

Першу партію вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna планують доставити в Україну вже цими вихідними.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Мені ще треба піднапружитися і збільшити темпи охоплення щеплень, щоб виконати задекларовані 10 млн щеплень за 100 днів роботи. Ми рухаємося в цьому напрямі. Ми нарощуємося - від наступного тижня буде ще більше. З суботи на неділю ми очікуємо літак, який привезе 2 млн доз вакцини Moderna, яка вперше прилітає. Це збільшить кількість вакцинацій щодня", - повідомив очільник МОЗ.

Ляшко також зазначив, що на сьогодні в Україні вже провакцинували однією дозою 17% дорослого населення країни.

Вакцинація в Україні

Як повідомляв УНІАН, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

До кінця липня в Україну заплановано поставку понад 8 мільйонів доз вакцин від COVID-19.

Станом на 16 липня загалом проведено 3 млн 899 тис. 890 щеплень. Загалом щеплено 2 млн 539 тис. 636 людей, з них отримали 1 дозу – 2 млн 539 тис. 634, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 млн 360 тис. 256.

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Автор: Леся Лещенко