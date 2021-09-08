За даними Департаменту охорони здоров'я КМДА, двома дозами щепилися 46% від загальної кількості вакцинованих.

Щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян, завершили цикл імунізації (щеплено двома дозами) 46% від загальної кількості вакцинованих.

Про це повідомляє директор Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, інформує прес-служба столичної мерії.

"Це, без сумніву, результат наполегливої праці медиків, кропіткої та незупинної роботи всіх, хто бере участь в організації процесу вакцинації, а також – свідомого ставлення до свого здоров’я та епідемічної безпеки столиці самих містян", – зазначила Гінзбург.

Вона нагадала, що нині у Києві створено всі умови для зручної та швидкої вакцинації від COVID-19. На базі медичних закладів столиці (центри первинної медико-санітарної допомоги, консультативно-діагностичні центри, стаціонарні медустанови) працюють пункти вакцинації. Функціонує у щоденному режимі Центр масової вакцинації на базі МВЦ. Також пункти масової вакцинації відкриваються у торговельних центрах та великих мережах маркетів. Крім того, запроваджено практику мобільних вакцинальних пунктів.

"Зрозуміло, що в столиці працює багато людей з інших регіонів. Окрім того, люди подорожують, приїздять у справах або відвідати рідних. Наголошую, що всі мешканці України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно та безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 у Києві. Усе, що для цього потрібно, – усвідомлення небезпеки, яку несе в собі це захворювання та бажання її уникнути", – підсумувала Гінзбург.

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У столиці вакцинуватися можна у 22 центрах вакцинації: у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі в кожному районі, які працюють у вихідні.

Окрім того, вакцинуватися можна в кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

Станом на 26 серпня 511 тис. 276 мешканців столиці вже були щеплені двома дозами вакцини проти COVID-19, а загалом із початку вакцинації проведено було 1 255 870 щеплень.

Автор: Леся Лещенко