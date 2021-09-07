Загалом в Україні з початку пандемії коронавірус виявили у 2,3 млн громадян.

В Україні за минулу добу виявили 2 197 нових випадків COVID-19, зокрема 197 дітей та 37 медпрацівників. Також 1 429 пацієнтів одужали, а 53 - померли від ускладнень. До лікарень потрапили 485 людей з підозрою чи підтвердженим діагнозом.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

У порівнянні з минулою добою захворюваність зросла, вчора добовий приріст інфікованих становив 773.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте такожДотримуватись інтервалу: у МОЗ пояснили, чи можна поєднувати вакцини від COVID-19 та ГРВІ

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 300 504 випадки інфікування коронавірусом. З них 54 054 людини померла від ускладнень захворювання, а 2 214 606 - одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 48 399 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 22 596, методом ІФА — 7 811. Також зробили 17 992 експрес-тести на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 12,1 мільйона ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Україна може перейти в "жовту" зону вже з 13 вересня, МОЗ направило подання Кабміну.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

133 922 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 37 380 людей, повністю імунізовані - 96 542 людини.

Протягом доби працювали 882 мобільні бригади, 2 827 пунктів щеплення та 338 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 618 798 людей, з них отримали одну дозу – 5 618 796 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 304 627 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 923 423 щеплення.

Зазначимо, зараз МОЗ займається розробкою менш жорстких норм для вакцинованих українців, які будуть застосовуватись до них під час можливого локдауну.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко