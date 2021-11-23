Станом на 23 листопада понад 10 млн українців вже завершили імунізацію від COVID-19.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький не виключає, що до кінця року від COVID-19 може бути вакциновано 60% населення України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо ми не будемо знижувати темпи вакцинації, які є на сьогоднішній день (а це, в середньому, близько 300 тисяч вакцинацій на добу)... то з такими темпами, як каже Міністерство охорони здоров'я, до кінця року ми можемо вийти на 60% вакцинованих (громадян України - УНІАН)", - зауважив Радуцький.

Також він додав, що наразі МОЗ розробляє систему, щоб особи з підвищеним ризиком ускладнень від COVID-19, зокрема, літні люди та з хронічними захворюваннями, ще цього року змогли щепитися третьою, бустерною, дозою вакцини.

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Як повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, станом на 23 листопада понад 10 млн українців вже завершили імунізацію від COVID-19.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковська