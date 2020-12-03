В Одеській області пік інфікування COVID-19 без жорсткого карантину може статися в лютому-березні наступного року.

Читайте такожВ опорних лікарнях Одеси залишилося менш як 25 місць для хворих на COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Одесі повідомив тимчасовий виконувач обов‘язків керівника Національної служби здоров'я України Андрій Віленський.

За його словами, фахівці проаналізували ситуацію в регіоні, і дійшли висновку: без введення жорсткого карантину пік захворювання на коронавірус в Одеському регіоні може статися в наприкінці лютого - початку березня 2021 року.

Він також зазначив, що в регіоні людей, інфікованих коронавірусом, на сьогодні приймають 18 лікарень, з яких 15 отримують кошти з «ковідного пакету» від служби здоров'я.

«Три установи - в процесі укладення договорів», - сказав чиновник.

Віленський наголосив, що на кожного хворого на COVID-19, які перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, передбачено 45 тисяч гривень, у звичайному відділенні - 12 тисяч гривень на пацієнтів, зокрема 900 гривень на добу на медикаменти.

Як зазначив чиновник, у разі не надання безплатної медичної допомоги хворим на COVID-19 слід звернутися на лінію служби 16-77.

Коронавірус в Одеській області