В Одеській області пік інфікування COVID-19 без жорсткого карантину може статися в лютому-березні наступного року.
Читайте такожВ опорних лікарнях Одеси залишилося менш як 25 місць для хворих на COVID-19Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Одесі повідомив тимчасовий виконувач обов‘язків керівника Національної служби здоров'я України Андрій Віленський.
За його словами, фахівці проаналізували ситуацію в регіоні, і дійшли висновку: без введення жорсткого карантину пік захворювання на коронавірус в Одеському регіоні може статися в наприкінці лютого - початку березня 2021 року.
Він також зазначив, що в регіоні людей, інфікованих коронавірусом, на сьогодні приймають 18 лікарень, з яких 15 отримують кошти з «ковідного пакету» від служби здоров'я.
«Три установи - в процесі укладення договорів», - сказав чиновник.
Віленський наголосив, що на кожного хворого на COVID-19, які перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, передбачено 45 тисяч гривень, у звичайному відділенні - 12 тисяч гривень на пацієнтів, зокрема 900 гривень на добу на медикаменти.
Як зазначив чиновник, у разі не надання безплатної медичної допомоги хворим на COVID-19 слід звернутися на лінію служби 16-77.
Коронавірус в Одеській області
- За останню добу в регіоні зареєстровано 933 нових випадки захворювання, з них 545 - у одеситів. Загалом, станом на ранок 3 грудня, в Одеській області зареєстровано 47 тис. 810 випадків COVID-19. З них 21 тис. 252 людини - жителі Одеси.
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