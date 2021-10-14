Серед регіонів лідером залишається Харківська область.

В Україні за минулу добу зафіксували 18 881 інфікованого коронавірусом. Серед нових пацієнтів – 1 748 дітей та 368 медичних працівників.

Про це свідчать дані МОЗ України.

До лікарень госпіталізували 4 633 людини з підтвердженим COVID-19 або симптомами хвороби. На жаль, померли ще 412 пацієнтів. Натомість одужали 7 630 хворих.

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Захворюваність продовжує стрімко зростати, добовий показник є найбільшим з 7 квітня цього року. Антирекорд добової кількості хворих на COVID в Україні було зафіксовано 2 квітня — 20 341 випадок.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1665), Дніпропетровській (1232), Одеській (1191), Львівській (1132) і Житомирській (1107) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загалом з початку пандемії станом на 14 жовтня в Україні зафіксували 2 597 275 випадків COVID-19. Хворобу подолала 2 311 991 людина, 59 935 мешканців країни померли від ускладнень вірусу.

Нагадаємо, раніше Національна академія наук опублікувала нових прогноз розвитку епідемії коронавірусу в Україні, згідно з яким кінця жовтня, кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.

Тест на коронавірус в Україні

Впродовж вчорашньої доби в Україні провели 117 246 різноманітних досліджень для виявлення коронавірусу, зокрема методом ПЛР – 63 319, методом ІФА – 9 657 та досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 270.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 13 442 985 досліджень методом ПЛР.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

Станом на 14 жовтня 2021 року в Україні зроблено понад 14 мільйонів щеплень проти COVID-19. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 774 486 людей, з них отримали одну дозу – 7 774 484 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 349 739 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Всього за добу 13 жовтня 2021 року в Україні 164 387 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 85 922 людини, повністю імунізовані - 78 465 людей.

За даними Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE), кожен п’ятий дорослий в Україні пройшов повний курс вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко