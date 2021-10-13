За даними НАН, до кінця жовтня кількість нових COVID-випадків може перевищити 20 тисяч.

Національна академія наук опублікувала новий прогноз щодо поширення коронавірусу в Україні. За їхньою інформацією, до кінця жовтня кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.

Як ідеться у прогнозі НАН, розміщеному на їх сайті, науковці використали дві моделі для побудови прогнозів – статистичну модель Facebook Prophet та компартментну модель SEIR-U.

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Науковці встановили, що середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 13175 осіб на день, а смертей – становить 264 випадки на день у середньому за останній тиждень.

Ситуація в регіонах: прогноз НАН

Найвищі темпи госпіталізації зі схожими показниками спостерігались у регіонів Сходу та Півдня країни, а також на Житомирщині, Сумщині й у Чернівецькій області, яка межує з Румунією, де захворюваність зараз вища, ніж в Україні.

Крім того, у Чернівецькій області найбільша (після Луганської області) кількість летальних випадків у розрахунку на 100 тисяч населення. Третю позицію за цим показником посідає Житомирська область, а далі розташовуються Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Харківська області – з показником близько 6 летальних випадків на тиждень на 100 тисяч населення.

Коронавірус в Україні: статистика від МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 16309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. До лікарень госпіталізували 4901 людина з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 471 пацієнт. Водночас видужали 6462 людини.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 578 394 випадки захворювання. Станом на 13 жовтня одужало 2 304 361 людина. Жертвами коронавірусу стали 59 523 інфікованих.

Довідка УНІАН. За даними МОЗ України

• 97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакцинованими, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини.

• 95,7% українців, яким діагностували COVID-19, не були вакциновані, або мають лише 1 дозу.

• 98.3% осіб старше 60 років, які померли внаслідок коронавірусної хвороби з 26 червня по 26 вересня 2021 року, були невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не отримали повного курсу щеплень.

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Автор: Вікторія Гордієнко