Один з найменших рівнів вакцинації – у Закарпатській області.

Кожен п’ятий дорослий в Україні пройшов повний курс вакцинації від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Центральна Україна є найбільш захищеною в плані рівня вакцинації. У Києві, наприклад, рівень вакцинації обома дозами досяг 39%. Це найбільший показник. Кожен четвертий дорослий в Україні вакцинований принаймні однією дозою. Це непоганий проміжний показник для України. Тобто вже чверть. Кожен п’ятий дорослий в Україні вже отримав повний курс вакцинації. Це непоганий проміжний етап, але нам потрібно рухатися далі і збільшувати рівень свого захисту. Кожна вакцина, яка зараз є в Україні, – ефективна, безпечна та схвалена ВООЗ. Ризик госпіталізації та смертності зменшується більш ніж в 10 разів із вакцинацією", - наголосив він.

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Ганиченко також зауважив, що у Закарпатській області один з найменших рівнів вакцинації в Україні.

Водночас, за його словами, темпи вакцинації в Україні показують позитивну динаміку.

"Вона не надто висока поки що – плюс 6% за останні сім днів, але це позитивна динаміка", - додав він.

Нагадаємо, в Україні з початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 млн 271 тис. 274 українці.

Як наголосили в МОЗ

97,1% людей, яких госпіталізували з COVID-19 у вересні в Україні, були невакцинованими, тобто не отримали двох доз антиковідної вакцини.

95,7% українців, яким діагностували COVID-19, не були вакциновані, або мають лише 1 дозу.

98.3% осіб старше 60 років, які померли внаслідок коронавірусної хвороби з 26 червня по 26 вересня 2021 року, були невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не отримали повного курсу щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що варто знати

Автор: Наталія Хаджі