Загалом за ці півтора року від COVID-19 померли понад 50 тис. українців.

За півтора роки пандемії коронавірусної хвороби померли 877 медичних працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час відкриття пам’ятника медикам, які загинули під час пандемії COVID-19, виконуючи професійні обов’язки.

"Більш ніж півтора року країна бореться з коронавірусною хворобою. За ці півтора року ми втратили понад 50 тис. українців. На жаль, серед цих українців і 877 медичних працівників. 877 героїв, які загинули під час порятунку інших від коронавірусної хвороби", - сказав він.

Коронавірус в Україні: свіжі дані

Минулої доби в Україні зафіксували 967 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Читайте такожУ НАН прогнозують зниження смертності в Україні після закінчення пандемії коронавірусуЗа весь час пандемії в Україні захворіли 2 млн 228 тис. 192 особи. Одужали 2 млн 147 тис. 972 особи. Летальних випадків зареєстровано 51 тис. 952.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко