У столичній мечеті Ар-Рахма вакцинуватимуть усіх охочих віком від 18 років, а також підлітків за наявності усіх обов'язкових щеплень.

У київській мечеті Ар-Рахма відкриють центр вакцинації населення.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, відкриття відбудеться завтра, 23 листопада, об 11:00 за участю першого заступника міністра охорони здоров'я України Олександра Комаріди та Шейха Хасана Ахатова, імам-хатиба мечеті Ар-Рахма.

Зазначається, що центр працюватиме щодня з 9 до 16 години. Вакцинуватися тут зможуть усі охочі віком від 18 років, а також підлітки віком старші 12 років за наявності в них усіх обов'язкових щеплень згідно з календарем.

Центри вакцинації в Україні

У МОЗ зазначають, що в Україні працює вже понад 450 центрів вакцинації населення проти COVID-19. Їх відкривають на стадіонах, спортивних, освітніх та культурних майданчиках, у торговельних центрах, а також у релігійних установах.

Читайте такожВ Україні вперше з початку жовтня кількість нових випадків COVID-19 впала нижче 8 тисячМета цих центрів - зробити щеплення від COVID-19 якомога зручнішим та доступнішим для всіх груп населення. Також вакцинуватися можна у більш ніж 3 000 пунктів щеплень та в понад 450 центрах вакцинації. Організовані колективи та громадян, які не можуть самостійно пересуватися, вакцинують більш ніж 1 000 мобільних бригад.

Вакцинація і релігія

Зазначається, що вакцинацію проти COVID-19 в Україні підтримують представники різних конфесій.

Власним прикладом долучитися до вакцинації вірян вже закликали Верховний Архієпископ Києво-Галицький, Глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Святослав, Архімандрит Михайлівського Золотоверхого монастиря (Православна Церква України) Лаврентій.

Зробити щеплення від коронавірусної хвороби вірянам радять предстоятель Православної Церкви України Блаженніший Митрополит Епіфаній, Головний Рабин міста Києва Йонатан Бін’ямін Маркович, голова Ради Федерації єврейських громад в Україні Рабин Майєр Цві Стамблер та інші релігійні лідери.

Також нагадується, що 7 листопада в Києві відкрили центр вакцинації в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Надя Пришляк