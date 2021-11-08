Пункт працює щоденно з 10:00 до 17:00.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви відкрили пункт вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляється на сайті собору.

"Щоденно з 10:00 до 17:00 ви можете вакцинуватися від COVID-19 за адресою: вул. Микільсько-Слобідська, 5, Київ, Патріарший собор Воскресіння Христового УГКЦ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на 7 листопада від коронавірусу щеплено 11 млн 354 тис. 681 людину, з них повністю імунізовані – 7 млн 904 тис. 573.

Читайте такожЛікар спрогнозував, коли Україні "світить" кінець епідемії коронавірусуЗаписатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Світлана Закелова