Від початку жовтня в ЦНАПах провакциновано вже понад 1 тис. киян.

У Києві пункти вакцинації проти COVID-19 організовано вже Центрах надання адміністративних послуг у 7 з 10 районів.

Як зазначив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Телеграм-каналі.

"З початку жовтня мешканці міста можуть вакцинуватися у зручному їм районному ЦНАПі. На сьогодні в ЦНАПах столиці провакциновано вже 1100 киян", - написав він.

За його інформацією, пункти вакцинації відкрито у Центрах Дарницького, Голосіївського, Деснянського, Печерського, Святошинського, Оболонського та Солом’янського районів.

Читайте такожНазвано ще один регіон України, якому загрожує "червона" зона карантинуЯк повідомляв УНІАН, 12 жовтня заступниця голови КМДА Ганна Старостенко запевнила, що ресурсів для нарощення темпів вакцинації в Києві вистачає, і влада столиці постійно шукає нові можливості для їхнього розширення.

"У ТРЦ щотижня розширюємо кількість пунктів вакцинації, й нині їх вже 22. Ще 117 пунктів щеплення працюють на базі лікувальних закладів міста, діє також центр масової вакцинації у МВЦ та 21 міні-вакцинальний центр", - зазначила Старостенко.

Коронавірус в Україні: дані станом на 19 жовтня

В Україні за добу, 18 жовтня, виявили 15 579 нових випадків коронавірусного захворювання. Серед виявлених хворих – 1 309 дітей і 282 медпрацівники.

Найбільше нових випадків зафіксували в Одеській (1 418), Харківській (1 412), Дніпропетровській (1 203), Запорізькій (1 019) та Львівській (959) областях.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 млн 065 тис. 762 особи, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 млн 573 тис. 564. Загалом проведено 14 млн 635 тис. 480 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Інна Андаліцька