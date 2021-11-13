Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова.

У понеділок, 15 листопада, в Києві відкривається новий центр вакцинації проти COVID-19, розташований у готелі "Національний", вул. Липська 5.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Щепитися тут зможуть усі охочі віком від 18 років, а також діти від 12 років за наявності в них усіх рутинних щеплень. Подивитися графік роботи центру, наявні вакцини та записатися на щеплення можна за посиланням.

Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова. Втім її наявність значно прискорює процес внесення даних про ваше щеплення до електронної системи охорони здоров'я. Якщо такої декларації немає, треба просто взяти з собою на вакцинацію паспорт та індивідуальний податковий номер.

У МОЗ нагадали також, що проходити обстеження, міряти артеріальний тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест чи тест на антитіла до SARS-CoV-2 перед щепленням не потрібно.

Вакцинація в Україні: що відомо

В Україні протягом 11 листопада проти COVID-19 було вакциновано 279 тис. 136 людей. Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, одну дозу отримали 141 тис. 347, повністю імунізовані - 137 тис. 789. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 986 тис. 077 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 млн 422 тис. 334. Загалом проведено 20 млн 408 тис. 409 щеплень.

Загалом позаминулої доби в Україні виявили 24058 нових випадків COVID-19. За добу було госпіталізовано 4318 осіб; зафіксовано 750 летальних випадків; одужали 21941 особа.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко