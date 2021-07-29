Кузін наголошує на необхідності вакцинувати від коронавірусу більшу частину населення.

Міністерство охорони здоров'я наразі не розглядає варіанту скасування маскового режиму для вакцинованих від коронавірусу українців.

Про це в інтерв'ю УП розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Говорячи про подібний досвід США, Кузін наголосив, що він, вочевидь, не виправдав себе.

"Хочу повернутись до того рішення Центру контролю та профілактики хвороб – попри те, що вони справді спочатку давали таку рекомендацію, потім вони внесли корективи та обмеження щодо носіння масок. І зараз вони повертаються до базових вимог, бо справді маски є обов’язковими за недостатнього рівня охоплення щеплень", - сказав чиновник.

За його словами, скасування обов'язкового носіння масок можуть розглянути лише тоді, коли більшу частину населення буде вакциновано від коронавірусу. Тоді, каже Кузін, буде гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не матиме ризику передати інфекцію.

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На питання про те, чи проведуть українці осінь і зиму в масках, головний санлікар відповів ствердно. "Я впевнений, що всі вже звикли і мають лайфхаки, як їх треба носити", - сказав він.

"І тут є ще один плюс – восени нас не оминуть гострі респіраторні вірусні інфекції, ми також будемо стикатися з вірусом грипу. Тому маска буде захищати не лише від ковіду", - резюмував Кузін.

Раніше Кузін заявив, що Україні навряд вдасться уникнути четвертої хвилі епідемії коронавірусу восени.

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Автор: Юрій Годован