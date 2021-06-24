Жінки, які вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.

У Національній службі здоров'я України (НСЗУ) дали поради вагітним щодо вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ у повідомленні в Телеграм-каналі.

"Вагітні можуть важче переносити COVID-19. Якщо вагітна має високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад, жінка працює в ковідній лікарні, або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем", - йдеться у повідомленні.

Якщо на думку лікаря користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, зазначають в НСЗУ, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною. В Україні поки що використовується лише одна така вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Читайте такожВ Україні виявили перші випадки "індійського" штаму COVID-19 – ДаніловВодночас, якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі, - в Україні з таких вакцин лише AstraZeneca (Covishield, SKBio) - до настання або під час вагітності, то лікар має розповісти їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення.

"На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу цієї ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів", - пояснили в НСЗУ.

Крім того, зазначається, що жінки, які вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.

"Інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech забороняється щеплення вагітних", - наголосили у Службі.

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Автор: Тетяна Поляковська