За даними фахівців, "дельта" на сьогодні є найбільш небезпечним штамом коронавірусу.

В Інституті молекулярної біології і генетики НАН України 18-22 червня вчені провели секвенування (визначення мутацій) чотирьох зразків коронавірусу, отриманих від Центру громадського здоров’я МОЗ та двох зразків, отриманих від Національного медичного університету ім. Богомольця.

Як зазначається у повідомленні на Facebook-сторінці Інституту, у двох зразках науковці виявили мутації (зокрема, L452R, T478K), які відноситься до індійського («дельта») штаму.

Пацієнти, в яких було взято ці зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації. Зараз вони перебувають в ізоляції в інфекційній лікарні Києва. Решта чотири секвеновані зразки мають мутації, характерні для британського («альфа») штаму.

В Інституті наголошують, що секвенування (визначення мутацій коронавірусу) зразків вчені провели за три дні.

На сьогодні фахівці визначають штам «Дельта» (В.1.617) як найбільш небезпечний – він у 1,6 рази заразніший, ніж варіант Альфа («британець»), у 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 рази частіше - до реанімації.

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«Дельта» зараз домінує у Великобританії. У Росії у значної частини хворих виявлено цей штам. На сьогодні поширення варіанту «Дельта» коронавірусу SARS-Cov-2 зафіксовано у 92 країнах.

Також зазначається, що директор Інституту академік Михайло Тукало взяв участь у нараді РНБО, на якій обговорювалося питання поширення варіанту «Дельта» у світі та загрози для України.

Пропозиції, висловлені членами наради, передано уряду. За їхніми словами, одним з дієвих заходів є вакцинація.

«Ми наполегливо обстоюємо думку щодо потреби налагодження системного секвенування коронавірусів в Україні. Інститут молекулярної біології і генетики має для цього і прилад нового покоління (секвенатор), і професіоналів, які проаналізують отримані дані, і досвід секвенування», - наголошують науковці.

Також підкреслюється критична важливість швидкість отримання результатів: останні дослідження вчені ІМБГ провели за 3-4 дні, тоді як результати зразків, які раніше ЦГЗ України направляв до європейських лабораторій ВООЗ, через завантаженість цих лабораторій надходили через 1-1,5 місяця.

Коронавірус в Україні

23 червня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу «Дельта», який з'явився в Індії, вже зафіксували в Україні.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 - лінія B.1.617.2 - вперше виявили в Індії восени 2020 року.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам «Дельта» домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати тяжчі наслідки, ніж у західних країнах.

Експерт ВООЗ, епідеміолог, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград заявила, що всі вакцини, які є в Україні, захищають від «індійського» («Дельта») штаму коронавірусу, але з меншою ефективністю, ніж від інших варіантів.

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Автор: Костянтин Гончаров