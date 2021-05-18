Раніше президент США заявив, що Сполучені Штати мають намір доставити 80 млн доз вакцин в іноземні країни до кінця червня.

У Міністерстві закордонних справ України доручили українському послу у Вашингтоні Оксані Маркаровій звернутися до Білого дому з метою надання Україні вакцин від коронавірусної хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Одна з тем, яка буквально у ці дні активно розвивається, над якою ми працюємо, - це отримання Україною від Сполучених Штатів додаткових обсягів вакцин для щеплення українців та порятунку життя наших співвітчизників від пандемії COVID-19. Ви знаєте, що вчора президент США Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати мають намір доставити 80 млн вакцин в іноземні країни до кінця червня", - заявив Кулеба.

Читайте такожВ Україні почали щеплювати від COVID-19 тих, хто записався через "Дію"

"Україна вітає і підтримує американське лідерство в протидії глобальним викликам. Ми і до цього працювали зі Сполученими Шатами над темою отримання додаткових вакцин. Зараз розмова стає ще предметнішою, і вчора я доручив нашому послу у Вашингтоні звернутися до Білого дому, який координує цю програму надання вакцин іншим країнам світу, для предметного обговорення нашої взаємодії на цьому треку", - сказав міністр.

"Переконаний, що тут у нас все теж вдасться і це стане ще одним елементом зміцнення двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами", - наголосив Кулеба.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко