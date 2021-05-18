Вашингтон планує надати іншим країнам близько 80 мільйонів доз.

До кінця червня США нададуть іншим країнам ще 20 мільйонів доз вакцин від COVID-19.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, пише DW.

За його словами, вони не використовуватимуть вакцини для забезпечення прихильності інших країн.

"Ми знаємо, що Америка ніколи не буде повністю в безпеці, поки пандемія, що вирує у всьому світі, не буде під контролем", - сказав Байден, передає dpa.

Читайте такожІндійська влада визнала скидання в річки тіл померлих від COVID-19Раніше уряд США оголосив, що віддасть за кордон 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, яку поки ще не допустили для використання в країні.

Додаткові 20 мільйонів доз - це затверджені для екстреного використання в США вакцини. Мова йде про BioNTech/Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.

Раніше уряд США вже надав чотири мільйони доз AstraZeneca Мексиці та Канаді.

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Автор: Людмила Жерновська