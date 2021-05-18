До кінця червня США нададуть іншим країнам ще 20 мільйонів доз вакцин від COVID-19.
Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, пише DW.
За його словами, вони не використовуватимуть вакцини для забезпечення прихильності інших країн.
"Ми знаємо, що Америка ніколи не буде повністю в безпеці, поки пандемія, що вирує у всьому світі, не буде під контролем", - сказав Байден, передає dpa.
Читайте такожІндійська влада визнала скидання в річки тіл померлих від COVID-19Раніше уряд США оголосив, що віддасть за кордон 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, яку поки ще не допустили для використання в країні.
Додаткові 20 мільйонів доз - це затверджені для екстреного використання в США вакцини. Мова йде про BioNTech/Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.
Раніше уряд США вже надав чотири мільйони доз AstraZeneca Мексиці та Канаді.
Вас також можуть зацікавити новини
- ВООЗ закликає ділитися вакцинами з бідними країнами, а не щеплювати дітей
- Німеччина розпочне загальну вакцинацію від COVID-19
- BBC: Катастрофічна хвиля COVID-19 в Індії зірвала програму ООН з постачання вакцин
- Україна має достатньо коштів для закупівлі вакцин від коронавірусу - Шмигаль
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram