Він каже, що в системі МВС понад 70% працівників повністю вакциновані.

В Україні поліцейські матимуть значки, які повідомлятимуть, що вони вакциновані.

Про це сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі "Свобода слова на ICTV".

Він зазначив, що в системі МВС понад 70% працівників повністю вакциновані.

За його словами, бувають випадки коли поліцейський робить зауваження тим, хто порушує карантинні заходи, а вони ставлять питання чи сам правоохоронець вакцинований.

Читайте також"Громадян просто дурять": у МВС розповіли про підроблені COVID-сертифікати"Ми навіть розробили зараз значки, які можуть використовувати патрульні поліцейські, де буде вказано, що він вакцинований", - розповів Монастирський.

Раніше повідомлялося, що директора львівської гімназії оштрафували на 34 тисячі гривень за роботу без вакцинації 80% співробітників.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби розпочалась в Україні 24 лютого.

Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Зазначимо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Автор: Надя Пришляк