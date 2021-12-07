Голова МОЗ зазначив, що в деяких країнах світу вакцинуватися проти COVID-19 дозволено дітям від п’яти років.

В Україні понад 40 тис. дітей віком від 12 років вакцинувалися проти COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає радіо Свобода.

"Але ми сьогодні не робимо пріоритету на масовій вакцинації дітей проти коронавірусної хвороби, оскільки ми зосереджені на групі ризику, на людях старшого та похилого віку. Для нас це пріоритет", – сказав міністр.

Ляшко зазначив, що в деяких країнах світу вакцинуватися проти COVID-19 дозволено дітям від п’яти років, і він сподівається, що і в Україні виробники вакцин зареєструють зміни до інструкцій та привезуть відповідні препарати, щоб розширити програму вакцинації дітей.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні минулої доби вакциновано проти COVID-19 188 тис. 758 людей.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, першу дозу отримали 73 тис. 097 осіб, повністю імунізована – 115 тис. 661.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 млн 826 тис. 163 людини, з них отримала першу дозу – 13 млн 826 тис. 161, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 млн 921 тис. 738. Загалом проведено 25 млн 747 тис. 899 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ірина Погоріла