Найбільше нових COVID-заражень в Києві, Полтавській та Донецькій областях.

В Україні вчора, 6 грудня, зафіксували 8 655 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень померли 467 людей, а 22 878 — одужали.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Серед виявлених учора хворих - 716 дітей та 200 медпрацівників. Госпіталізували 1 349 людей із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

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Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується. Кількість тих, хто одужав, майже три тижні значно перевищує кількість нових випадків зараження на добу.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 270), Полтавській (716) та Донецькій (689) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 510 610 випадків COVID-19. З них 88 986 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3 мільйони громадян — одужали.

Нагадаємо, від сьогодні "червоний" рівень епідемічної небезпеки у зв'язку з COVID-19 скасовується у 8 областях України та в місті Києві.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 70 934 тести на коронавірус: методом ПЛР — 30 560, методом ІФА — 6 804. Також зробили 33 570 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 16,1 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні за минулу добу від коронавірусу вакцинували понад 188 тисяч людей. Що більше як 2,5 раза аніж днем раніше.

Вчора, 6 грудня 70 797 людей вакциновано проти коронавірусу. З яких першу дозу вакцини отримали 27 161 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 43 636 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 13 753 066 людей. З яких отримали першу дозу вакцини - 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 806 077.

У загальній кількості в країні проведено 25 559 141 щеплення.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко