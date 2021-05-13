У НАН припускають, що на сьогодні справжня кількість померлих від коронавірусу українців становить 90-110 тис.

Надлишкова смертність, пов’язана з коронавірусом у 2020 році, перевищувала число оприлюднених летальних випадків у щоденній статистиці Міністерства охорони здоров'я приблизно втричі.

Читайте також"Ситуація гірша, ніж у 2020-му": лікар пояснив, чому четверта хвиля "ковіду" в Україні - неминучаПро це йдеться в огляді епідемічної ситуації в Україні Національної академії наук за 27 квітня – 12 травня 2021 року.

Зазначається, що на початку цього місяця надійшло оновлення даних Міністерства юстиції України щодо загальної смертності, які дають відносно повну картину про число смертей до 25 квітня 2021 року.

«Отримані дані суттєво уточнюють чисельність випадків надлишкової смертності, пов’язаної з коронавірусом, яка, як це показано у попередніх звітах, 2020 року перевищувала число оприлюднених летальних випадків у щоденній статистиці від МОЗ приблизно втричі», - зауважили в НАН.

Також зазначається, що схожих висновків дійшов американський Інститут показників і оцінки здоров'я (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME), який у своїй публікації від 6 травня 2021 року екстраполював цю оцінку, зокрема, на найсвіжіші дані, й отримав результат, що число жертв пандемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) становить не 46 тис. 737, а 138 тис. 507, тобто у 2,96 разу більше.

Водночас, як зауважили у НАН, публічні демографічні дані Державної служби статистики України на той момент були доступні лише до лютого 2021 року, а отже, фахівці IHME не мали змоги оцінити параметри другої хвилі епідемії в Україні, що, за оперативними даними Мін’юсту, відрізнялася кращою відповідністю між надлишковою смертністю та числом оприлюднених летальних випадків від COVID-19.

Під час першої хвилі COVID-19 надлишкова смертність (щодо середнього числа смертей у 2015–2019 роках) максимально сягала 550 випадків на день на тлі 200 летальних випадків від COVID-19, тоді як друга хвиля характеризувалася піковим значенням надлишкової смертності близько 600 випадків щодня при 400 летальних випадків від COVID-19. При цьому, навіть порівняно з 2020 роком, число смертей максимально зростало на 700 випадків щодня, що суттєво менше 1 тис. 200, на які вказує IHME.

«Якщо припустити, що коефіцієнт недооцінки поступово знижувався в міру переходу першої хвилі епідемії у другу, можна отримати приблизний діапазон смертності, пов’язаної з пандемією (мова йде про враховану смертність від коронавірусу, невраховану смертність і смертність, пов’язану з обмеженістю доступу до лікарень), у 90–110 тис. станом на сьогодні. Ця оцінка, ймовірно, коригуватиметься у світлі повніших демографічних даних», - зауважили науковці.

Коронавірус в Україні: свіжі дані

Минулої доби в Україні було виявлено 6 тис. 813 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 135 тис. 886 осіб, одужали – 1 млн 816 тис. 643 особи, померли – 47 тис. 333, проведено ПЛР-тестувань – 9 млн 756 тис. 402.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров