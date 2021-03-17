В Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації.

Читайте такожУ МОЗ обіцяють вакцинувати від COVID-19 всіх охочих українців до кінця 2021 рокуПро це він розповів у ефірі телеканалу "Україна 24".

На думку міністра, у питанні з призупиненням вакцинації AstraZeneca влада повинна дочекатися результатів медичних досліджень.

"На сьогодні в жодній країні світу не встановлено і немає жодного підтвердження щодо зв'язку між вакцинацією і тромбозом. Є відповідні дослідження, які зокрема проводить і європейський регулятор, який відповідає за фармаконагляд, і ВООЗ. Ніякого підтвердження поки немає. В цілому на 17 млн вакцинованих осіб було виявлено 37 тромбозів, тобто 1 тромбоз на 460-470 тис. населення", - сказав Степанов.

За його словами, в Україні не зафіксовано жодного випадку тромбозу після вакцинації.

"Ми зробили станом на сьогоднішній ранок 62 тисячі щеплень. На всі 62 тисячі зафіксовано 362 побічні реакції, тільки дві вимагали огляду медпрацівників нетривалий час. Ніяких тромбозів у нас зафіксовано не було", - підкреслив він.

"Якщо говорити про користь і ризик, то користь вакцинації набагато перевищує будь-які реакції та побічні ефекти", - відзначив Степанов.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР.

При цьому раніше влада Німеччини і Франції називала такі дії інших країн необґрунтованими і закликали продовжити застосування препарату.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

15 березня стало відомо, що Німеччина, Франція, Іспанія, Кіпр і Словенія призупинили використання вакцини AstraZeneca.

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Автор: Людмила Жерновська