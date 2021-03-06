У ньому говориться, що насправді тільки в єдиному випадку при випробуванні вакцини AstraZeneca було повідомлено про те, що у пацієнта було виявлено дане захворювання.

У Міністерстві охорони здоров'я України спростували поширюваний у мережі фейк про те, що вакцина проти коронавірусу нібито призводить до розсіяного склерозу.

Відповідне повідомлення було опубліковано на офіційній сторінці відомства в Facebook.

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У ньому йдеться, що насправді лише в єдиному випадку під час випробування вакцини AstraZeneca було повідомлено про те, що в пацієнта було виявлено дане захворювання.

Ще в одного випробуваного було діагностовано запалення спинного мозку. При цьому в обох випадках експерти дійшли висновку, що зазначені хвороби не стосувалися вакцинації.

"МОЗ нагадує, що вакцинація – найефективніший елемент для подолання пандемії COVID-19. Сьогодні кожен українець може зробити внесок у боротьбу з COVID-19 шляхом вакцинації", – йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Вакцинація від коронавірусу: що варто знати

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Автор: УНІАН