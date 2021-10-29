91-річна львів’янка Софія Голдак одужала від коронавірусу після 10 проведених днів у лікарні та з 100% ураженням легень.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Пенсіонерка симптоми коронавірусу відчула зненацька – у жінки підвищилась температура. Перші кілька днів пані Софія лікувалася вдома, проте стан здоров’я погіршувався.
Медики госпіталізували хвору та підтвердили COVID-19. Десять днів літня пацієнтка провела під кисневою маскою. Після виписки ще місяць пролежала вдома під кисневим концентратором.
Сама пенсіонерка переконана, що побороти тяжкий перебіг хвороби їй вдалося завдяки вакцинації.
У коментарі журналістам завідувачка міського інфекційного відділення Наталія Ралець зауважила, що випадки важкого перебігу COVID-19 серед вакцинованих, в тому числі літнього віку, пацієнтів трапляються вкрай рідко.
Коронавірус в Україні: дані станом на 29 жовтня
В Україні за добу виявлено 26 870 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1824 дитини та 491 медпрацівник.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702), Харківській (1497) областях і м. Київ (1616).
24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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