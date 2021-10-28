Секретар РНБО підкреслив, що вакцинація може скорегувати статистику у позитивний бік.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що смертність від коронавірусу у листопаді може сягати тисячі осіб на добу.

Про це Данілов сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

"Я не хочу нікого лякати, але, на превеликий жаль, з урахуванням тієї ситуації, що ми сьогодні маємо... ми можемо з вами отримати тисячу померлих (на добу) від COVID-19 вже у перших числах листопада", - наголосив він.

Секретар РНБО підкреслив, що вакцинація може скорегувати статистику у позитивний бік.

За словами Данілова, нині спостерігається тенденція, що жінки частіше вакцинуються, ніж чоловіки.

"У мене велике прохання до всіх жінок: зверніться до тих чоловіків, які не розуміють, що їм треба піти і вакцинуватися. Чому? Тому що помирає чоловіків більше, ніж жінок. І це є та сумна статистика, яку ми сьогодні бачимо", - заявив він.

Крім того, Данілов закликав сидіти вдома усіх тих громадян, які вважають, що вакцинація - це порушення їхніх конституційних прав.

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"Сидіть вдома. Нікуди не виходьте. Не шастайте вулицями. Не створюйте небезпеку для інших людей, тому що це дуже небезпечна хвороба", - наголосив секретар РНБО.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Віталій Саєнко