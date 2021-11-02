Із 56 хворих на коронавірусну хворобу, які перебувають в госпіталі, 42 отримують кисневу підтримку, а 54 - не мають щеплення від COVID-19.

Мобільний шпиталь ДСНС України для хворих на COVID-19 у Каховці, що на Херсонщині вже кілька днів приймає пацієнтів. Наразі там перебуває 56 хворих на коронавірусну хворобу. З них кисневу підтримку отримують 42 госпіталізованих. Більшість пацієнтів (54) не були вакцинованими проти COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я у Facebook.

"Розгортання мобільного шпиталю – приклад того, що медична система має межу, коли лікарні вже не спроможні приймати всіх хворих, яким потрібна стаціонарна допомога. Це вимушений крок, який потрібен, щоб врятувати життя та здоров’я наших громадян", – зазначили у МОЗ.

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Нагадаємо, 26 жовтня у Каховці рятувальники розгорнули мобільний госпіталь на 120 ліжок. Мобільний госпіталь ДСНС складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

Нині Каховська лікарня переповнена хворими на COVID-19 і мобільний госпіталь ДСНС має допомогти лікарні у цьому питанні.

"Лікарня повністю обладнана під хворих на COVID-19. На резерві 120 ліжок. Тому цей госпіталь допоможе не тільки жителям Каховського району, а й усім жителям, які потребуватимуть ліжко під киснем", – розповідають лікарі.

Нагадаємо, у Херсонській області за минулу добу зафіксували 795 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них у Каховському районі - 95 осіб.

Стан хворих задовільний, 715 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізували 80 осіб. За минулу добу померли 32 жителі області, одужали 286 людей.

Тож наразі в Херсонській області 67 080 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 43 467 людей побороли недуг, 21 605 людей інфіковані COVID-19, 2008 людей померли.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко