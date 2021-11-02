Наразі в Україні збільшується рівень вакцинації та працюють карантинні обмеження.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд очікує стабілізації ситуації із поширенням захворюваності на COVID-19 в найближчі тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу в ході робочої поїздки у Запорізьку область.

"Минулий-цей тиждень ми бачимо всі антирекорди. Ми переконані, що наступний тиждень буде стабілізація ситуації, тому що запроваджено 15 "червоних" зон в 15 областях. Вони дають свій результат. Звичайно, збільшується і рівень вакцинації, але також працюють і карантинні обмеження. Тому ми абсолютно переконливо очікуємо стабілізації і в подальшому покращення ситуації із захворюваністю", - сказав Шмигаль.

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Він також вкотре наголосив на необхідності вакцинації населення від коронавірусу, щоб убезпечити себе від захворювання чи тяжкого перебігу хвороби.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 тис. 489 людей, з яких 32 тис. 130, або 93,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко