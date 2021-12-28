Країни на тлі поширення штаму "Омікрон" вирішили посилити обмежувальні заходи. Зокрема у Франції повернуть носіння масок у центрі міст і транспорті.

В Греції, після рекордної кількості виявлених за добу випадків COVID-19, ввели обмеження на розваги, включаючи спортивні заходи.

Міністр охорони здоров’я країни Танос Плевріс оголосив про 9284 випадки захворювання впродовж доби, також зафіксовано 66 смертей, передає ekathimerini.

Нові заходи будуть діяти з 3 по 16 січня 2022 року з можливістю продовження, залежно від ситуації з розповсюдженням коронавірусу. Згідно з новими обмеженнями, розважальні заклади та заклади громадського харчування будуть закриватися опівночі.

Спортивні стадіони мають заповнюватися на 10% від їхньої загальної місткості. Порушення призведуть до проведення заходів за зачиненими дверима.

Відвідувати будинки престарілих зможуть тільки ті, хто зробив ПЛР-тест протягом останніх 48 годин.

Читайте такожУ ЄС майже 80% дорослого населення щеплені від COVID-19

У державному та приватному секторах половина співробітників повинні будуть працювати з дому. Молодих людей закликали обмежити відвідування літніх родичів.

Тим часом, зіткнувшись із швидким поширенням варіанту "Омікрон", Франція ще більше посилить заходи щодо COVID-19, але комендантської години напередодні Нового року не буде, а школи відновлять навчання, як планувалося, на початку січня, повідомляє Reuters.

Згідно з рішенням уряду країни, протягом наступних трьох тижнів усі масові зібрання будуть обмежені до 2 тис. осіб для заходів у приміщенні та до 5 тис. осіб для заходів на відкритому повітрі, а всі глядачі на концертах повинні будуть сидіти.

Вживання їжі та напоїв буде заборонено в громадському транспорті та міжміському транспорті, також пасажирам такого транспорту відтепер потрібні будуть маски. Заборонять їсти і у кінотеатрах, тоді як у барах і ресторанах всю їжу та напої доведеться вживати сидячи, а не стоячи.

Крім того, за рішенням уряду, робота з дому стане обов’язковою принаймні три дні на тиждень, де це можливо, носіння масок знову стане обов’язковим на вулиці в центрах міст.

Вас також можуть зацікавити новини: