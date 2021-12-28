Штам "Омікрон" більш заразний, ніж "Дельта".

У Києві вже зафіксовані випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

"Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам "Дельта". За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі", - зазначив Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про виявлення в Україні першого випадку інфікування штамом коронавірусу "Омікрон".

Читайте такожВ Україні від початку пандемії коронавірусу померли понад 95 тисяч осіб21 грудня заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що пацієнт, у якого першого в Україні виявили "Омікрон", був вакцинований і вже має негативний ПЛР-тест.