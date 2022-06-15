До протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку.

Служба безпеки України у Києві заблокувала діяльність комерційної структури, яка перерахувала до "бюджету"так званої "ДНР" майже 8 млн грн.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

"Гроші надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати "податків" від мережі аптек, які працюють на території ОРДЛО. Одержані кошти терористи використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони здійснили "перереєстрацію" торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес.

У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій "ДНР".

Наразі обом організаторам схеми повідомлено про підозру.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Служба безпеки України викрила шахраїв, які організували з-за кордону схему продажу військової амуніції під виглядом "гуманітарки" на 60 млн грн. Молодики з Дніпропетровщини втекли за кордон, звідти вони втридорога продавали каски та "броніки".

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