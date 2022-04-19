Під кураторством ворожих спецслужб вони вели в регіоні диверсійну та розвідувальну діяльність.

У Дніпрі Служба безпеки України нейтралізувала групу "сплячих агентів" російської ФСБ.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Поки міністерство оборони РФ вигадує чергові нісенітниці про СБУ, українська спецслужба ефективно працює. На будь-які фейки ми відповідаємо цілком конкретними результатами нашої реальної роботи, які дуже дошкуляють ворогу", - ідеться у повідомленні.

Зокрема, у Дніпрі спецпризначенці СБУ затримали "сплячу" диверсійну групу агентів ФСБ у складі трьох місцевих жителів. Під кураторством ворожих спецслужб вони вели в регіоні диверсійну та розвідувальну діяльність.

Агенти повідомили слідству, що група була сформована ще у 2015 році та одразу "законсервована". Час від часу вони виконували окремі доручення ФСБ.

А нещодавно ворог активізував їхню роботу та віддав наказ посилено стежити за об’єктами критичної та військової інфраструктури, а також підпалити приміщення патріотичних громадських організацій для формування у росЗМІ вигідної "картинки".

Серед останніх завдань диверсантів – проникнути до лав місцевої Тероборони і здобути дані про функціонування штабів Національної гвардії та ЗСУ.

Попри легенду, СБУ вчасно їх викрила.

Раніше повідомлялося, що станом на 15 квітня СБУ затримали понад 300 колаборантів з початку повномасштабної війни з Росією.

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