Шахраї втекли з України та передавали військову амуніцію, завозячи її під виглядом "гуманітарки".

Служба безпеки України викрила шахраїв, які організували з-за кордону схему продажу військової амуніції під виглядом "гуманітарки" на 60 мільйонів гривень. Молодики з Дніпропетровщини втекли за кордон, звідти вони втридорога продавали каски та "броніки".

Як повідомляє прес-центр СБУ, чоловіки перетнули кордон України, використавши підроблені документи.

"За кордоном вони швидко відкрили власний "бізнес" - продавали військову амуніцію і товари подвійного призначення для потреб ЗСУ, мінімум втричі завищуючи їхню вартість. Загалом за час війни продали товарів на суму понад 60 млн грн", - повідомляє СБУ.

Щоб не сплачувати митні платежі в Україні, зловмисники завозили продукцію як благодійну допомогу, підробляючи документи від імені доброчинних організацій.

За даними СБУ, це дозволило їм ухилитися від сплати податків на близько 20 млн грн.

В результаті слідчих дій, які провели співробітники СБУ та БЕБ, виявлено значну кількість бронежилетів, касок, наколінників, тепловізорів, оптичних прицілів, БПЛА і документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Одному з учасників схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Буковині з гонитвою затримали чоловіків, які намагалися втекти до Молдови.

Вас також можуть зацікавити новини: