За минулу добу коронавірус забрав життя 236 людей в Україні.

​За минулу добу, 10 лютого 2022 року, в Україні виявили 41 тисячу 229 нових підтверджених випадків COVID-19. На коронавірус за цей час захворіли 3 тисячі 369 дітей.

Про це повідомляє МОЗ України у своєму Telegram-каналі.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 3 тисячі 936 людей;

померли – 236;

одужали – 20 850.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 4 мільйони 462 тисячі 970 людей; одужали – 3 мільйони 750 тисяч 826 осіб, померли - 102 тисячі 403 людини.

Щеплення в Україні: останні дані

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 мільйонів 541 тисячу 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 мільйонів 541 тисяча 411 людей, отримали дві дози – 14 мільйонів 900 тисяч 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 тисячі 628 людей, бустерну – 532 тисячі 850 людей.

Як повідомлялося, упродовж середи, 9 лютого, коронавірус в Україні було виявлено у 41 тис. 694 осіб. Через ускладнення, які спровокував COVID-19, померли 280 громадян.

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