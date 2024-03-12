Він зазначив, що українці кожного сезону будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати.

В Україні коронавірус остаточно переходить в розряд сезонних захворювань.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону. "Я впевнений, що... COVID-19 позаду. Попри те, що в Україні цифри вакцинації не досягають рекомендованих ВООЗ, ми вже точно можемо сказати, що COVID-19 остаточно переходить в розряд сезонних захворювань", - констатував він

За його словами, українці кожного сезону будуть стикатися з коронавірусом, який продовжить мутувати. Але характер мутацій COVID-19 не дає підстав вважати, що він стане агресивнішим.

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За даними Кузіна, з початку пандемії COVID-19 в Україні було зафіксовано понад 5,5 млн випадків захворювання, а від ускладнень померли майже 112 тис. осіб. При цьому понад 15 млн українців отримали дві дози вакцини проти коронавірусу.

Коронавірус в Україні

У розпал епідсезону в Україні фіксувалося інтенсивне зростання захворюваності, особливо серед дітей до 17 років.

Тоді головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомляв, що на більшій частині країни циркулюють одночасно віруси грипу А і Б.

А в січні в Україні було зареєстровано кілька випадків нової мутації коронавірусу "Дженні", який є однією з варіацій штаму коронавірусу "Омікрон".

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